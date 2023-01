Lula se despede de Pelé

A presença de Lula foi confirmada pela assessoria do presidente na noite de ontem. Ele e Janja enviaram uma coroa de flores para Pelé

O presidente Lula, recém-empossado, chegou em Santos por volta das 9h para participar do velório de Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro. A primeira parte da cerimônia de despedida do maior jogador de todos os tempos está marcada para ser encerrada às 10h, após 24 horas de velação.

Logo depois, será realizado um cortejo pelas ruas da cidade de Santos, passando pela casa onde mora a mãe do ex-jogador, dona Celeste, que já tem 100 anos. Em seguida, o corpo de Pelé será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em momento reservado para a família, a partir das 14h.

A presença de Lula em Santos foi confirmada pela assessoria do presidente na noite de ontem. “O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família na manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, às 9h, na cidade de Santos, em São Paulo”, informou o comunicado. O petista ainda participou de uma cerimônia religiosa na Vila Belmiro.

Lula e a primeira-dama, Janja, enviaram uma coroa de flores para Pelé.