Jovem foi abusada antes de ser assassinada

O corpo de Regiane foi encontrado na manhã desta quinta-feira (27), enterrado as margens do Rio São Bartolomeu

O acusado de assassinar a jovem Regiane da Silva, de 21 anos, Sérgio Alves, de 42 anos, confessou que, antes de matá-la, a estuprou. A jovem desapareceu no último dia 17, quando voltava da escola.

Segundo Sérgio, ele a abordou em uma via do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. O corpo de Regiane foi encontrado na manhã desta quinta-feira (27), enterrado as margens do Rio São Bartolomeu.

Sérgio ficou dez dias foragido, tendo sido encontrado nessa quarta-feira (26) por guardas-civis da região. Antes de ser detido, ele assaltou um comerciante, levando a carteira e celulares da vítima.

Junto a Regiane, foi encontrada a mochila que ela usava. Nos últimos dias, as autoridades encontraram uma pulseira, um tufo de cabelo, uma calcinha e uma balinha nas proximidades.