Jovem é resgatado após se afogar no Lago Paranoá

Segundo a corporação, o homem, de 20 anos, nadava com outros três amigos em direção a uma ilha quando afundou e não voltou

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, na tarde desta quarta-feira (19), um jovem que se afogava no Lago Paraná, próximo à Ponte JK, em frente aos restaurantes do Setor de Clubes Sul.

Segundo a corporação, o homem, identificado apenas como P.C.C., de 20 anos, nadava com outros três amigos em direção a uma ilha, localizada a cerca de 50 metros da margem, quando afundou na água e não voltou mais à superfície.

Os bombeiros foram acionados e rapidamente as buscas pelo jovem se iniciaram. Ele foi encontrado e imediatamente os militares aplicaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Após cerca de 15 minutos de atividades, os sinais vitais do jovem foram reestabelecidos e ele foi transportado para o Hospital de Base (IHBDF).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal aproveita o caso do afogamento com socorro bem-sucedido, para relembrar que em todos os casos de incidente envolvendo água o CBMDF deve ser acionado o mais rápido possível através do número 193.