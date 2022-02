Jovem é preso em Planaltina com bicicleta roubada

Segundo o jovem detido, ele comprou a bicicleta de um desconhecido e pagou R$30. A venda teria acontecido no meio da rua

Por volta das 21h deste domingo, 20, um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar ao circular em uma bicicleta roubada.

O objeto foi roubado há 20 dias, e, de acordo com o proprietário, um homem armado o levou. Ele denunciou o caso aos policiais do 14º Batalhão, responsável pelo policiamento de Planaltina, e enviou fotos do veículo.

Segundo o jovem detido, ele comprou a bicicleta de um desconhecido e pagou R$30. A venda teria acontecido no meio da rua.

Ele foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia e irá responder por receptação.

A bicicleta foi restituída ao dono.