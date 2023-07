Jovem é encontrado por bombeiros após desaparecer, em Sobradinho

O jovem foi encontrado na manhã deste sábado (22), se queixando apenas de fome e frio

Após retornar as buscas na manhã deste sábado (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu encontrar o jovem de 19 anos que desapareceu durante uma pescaria com o pai em um ribeirão, nas imediações da Fazenda Dois Irmãos, região da Fercal, em Sobradinho.

O grupo de bombeiros se deslocaram para o local das buscas por volta de 07h. De acordo com os bombeiros, a vítima conseguiu enviar a localização via celular para o irmão. Ao chegarem próximo ao local enviado. Por volta de 08h, o jovem foi encontrado e atendido pelos socorristas, foi constatado que estava ileso, queixando-se somente de frio e fome.

O jovem estava ileso, reclamando apenas de frio e de fome, ele foi deixado aos cuidados de seus familiares.