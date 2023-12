Jovem é apreendido por porte ilegal de arma na Asa Norte

A resposta dos policiais foi possível graças à colaboração da comunidade por meio da Rede de Vizinhos Protegidos

Na tarde da última terça-feira (26), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP-23), efetuou a apreensão de um jovem portando um revólver calibre 38 com seis munições intactas. A ação foi desencadeada após a equipe receber informações da Rede de Vizinhos Protegidos, revelando a presença do menor com a arma em sua cintura.

Após receber informações, a equipe do GTOP-23 se dirigiu à quadra 410, onde avistaram o adolescente. Ao perceber a aproximação policial, o jovem tentou empreender fuga, mas a prontidão da equipe resultou em sua imediata detenção.

Uma revista realizada pelos policiais resultou na descoberta do revólver de calibre 38 em posse do menor. O ato infracional, equiparado ao crime de porte ilegal de arma de fogo, levou à apreensão do jovem