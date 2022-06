José Aparecido toma posse da Fecomércio-DF

Eleito em maio deste ano, cerimônia de posse conta com autoridades e representantes do setor produtivo do DF e Brasil

Tomou posse da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), nesta terça-feira (21), o já então presidente da instituição, José Aparecido da Costa Freire, em cerimônia realizada no Dúnia City Hall, no Lago Sul. Ele foi eleito com unanimidade no dia 3 de maio e terá o mandato até 2026. Durante a cerimônia, também foram diplomados os membros da nova diretoria da entidade.

Foto: Vitor Mendonça/JBR

Como vice-presidentes da chapa pela qual Aparecido se candidatou e foi eleito, a Juntos Somos Mais Fortes, estão Sebastião Abritta, presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), Álvaro Silveira Júnior, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista (Sindiatacadista), e Ovídio Maia, presidente do Sindicato de Habitação (Secovi).

Na cerimônia, estavam presentes autoridades e representantes do setor produtivo do DF e Brasil. Marcaram presença, portanto, como convidados de honra da noite, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, e demais representantes dos Poderes Executivo e Legislativo locais. Os 28 presidentes sindicais que compõem a Fecomércio também prestigiaram a posse.

Aparecido também ocupa, como presidente da Fecomércio-DF, os conselhos regionais do Sesc e Senac. Ambas as instituições funcionam como braços sociais da instituição, auxiliando o comércio local com o oferecimento de lazer, educação, saúde, qualificação profissional e diversos outros benefícios, também estendidos a toda a população do DF.

Ao Jornal de Brasília, o recém-empossado presidente destacou que o sentimento é “de responsabilidade para representar os 95,3% do PIB [Produto Interno Bruto] do DF”. “Sabemos que nos próximos quatro anos temos muito o que fazer. É o início de uma recuperação do comércio, e isso passa pela gestão da Fecomércio”, destacou Aparecido.

Fotos: Vitor Mendonça/JBR

Empresário há mais de 30 anos no setor de papelarias, e representante do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria e Livraria do DF (Sindipel) há mais de 20, Aparecido convive com o Sistema Fecomércio há 17 anos. Foram todos esses anos de bagagem conhecendo como funciona o sistema que ele acredita que o capacitaram para gerir o instituto.

“Para esses próximos quatro anos, o objetivo é fazer da Fecomércio-DF da capital da república ocupar o lugar que precisa ocupar como tal. Então trabalharemos bastante com os braços do sistema S [Sesc, Senac, entre outros], fortaleceremos o instituto, e faremos com que ele possa evoluir e ajudar o empresariado brasiliense”, afirmou.

Investimento em tecnologia

Durante a pandemia da covid-19, um dos desafios do comércio foi iniciar as vendas no ambiente on-line, com as plataformas em redes sociais, aplicativos de entrega, e criação ou aprimoramento de sites. Refletindo sobre as necessidades forçadas ao comerciante durante o período de reclusão para manter os negócios abertos do DF, Aparecido adiantou que pretende focar parte dos esforços no âmbito tecnológico e dentro da internet.

Fotos: Vitor Mendonça/JBR

“Estamos iniciando um estudo para fazer um comércio on-line nacional através da CNC”, contou o presidente da Fecomércio-DF ao JBr. “Aprendemos na pandemia que o comércio on-line é uma realidade – hoje não há mais como fugir disso –, […] então é importante que façamos um planejamento para trazer boas plataformas, inclusive baratas, para as micro e pequenas empresas do DF, para que possam atuar no comércio on-line”, disse.

De acordo com o representante, “a Fecomércio é a casa do empresário” e que, portanto, está sempre aberta para que o comerciante a procure para ter apoio e auxílio na medida do possível. “Mas ele não pode deixar de se associar aos sindicatos. O empresário que é associado aos sindicatos fortalece a classe, mas também se fortalece, e fortalece o sistema federativo brasileiro”, ressaltou.

“Brasília é pujante. O empresariado brasiliense, o comerciante daqui, tem uma força muito grande e acredita muito em Brasília. Nós somos a quinta unidade da Federal em capacidade de recuperação [econômica]. Então digo para os empresários que acreditem sim em Brasília, acreditem sim no trabalho que o Sistema Fecomércio DF vai fazer através dos seus braços Sesc e Senac, para poder ajudar o comerciário, o empresário, o público em geral e a população que mais precisa”, finalizou.