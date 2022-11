JBr transmite Top of Mind ao vivo

Cerimônia vai premiar as marcas mais lembradas pelo consumidor brasiliense em 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube

A edição de 2022 do Top of Mind, anuário realizado pelo Jornal de Brasília que valoriza e premia as marcas do Distrito Federal, será transmitida pelo canal do YouTube do JBr. O evento acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 19h, e a transmissão começa no mesmo horário.

A cerimônia vai premiar as marcas mais lembradas pelo consumidor brasiliense em 2022. Os vencedores ganharão um selo que reforça o título e um anuário exclusivo com histórias, desafios e estratégias dos vencedores. Os anuários também serão distribuídos em agências, hotéis, restaurantes, escritórios e outros estabelecimentos de grande circulação.

É a 22ª edição do Top of Mind. Idealizada pelo JBr, a premiação exalta planejamento, estratégia, entrega e dedicação das marcas locais. Neste ano, o evento marca ainda o aniversário de 50 anos do Jornal.

Serviço

Top of Mind 2022

Quarta-feira, 23 de novembro

A partir das 19hTransmissão pelo canal do Jornal de Brasília no YouTube