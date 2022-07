Jardim Botânico fica sem energia em alguns pontos na segunda-feira

Fornecimento será interrompido para serviços de podas de árvores em três condomínios, entre 8h30 e 14h

Você, morador do Jardim Botânico, de São Sebastião e de Taguatinga, atenção! Nesta segunda-feira (18), para serviços de manutenção da rede elétrica, irá faltar energia em alguns endereços dessas três regiões. O desligamento será necessário não apenas para garantir a segurança dos moradores e profissionais da área durante o trabalho, mas, sobretudo, para trazer mais qualidade do fornecimento para os cidadãos.

No Jardim Botânico a energia será suspensa para serviços de podas de árvores em três condomínios, entre 8h30 e 14h. A energia será interrompida no Condomínio Estância Jardim Botânico, nos conjuntos B e D, assim como na Avenida Dom Bosco, Lotes 20, 54 e 55. O mesmo procedimento irá acontecer no Condomínio Estância Jardim Botânico II, conjuntos B e D. No Setor Habitacional Jardim Botânico faltará energia nas quadras 4 e 3A.

Em São Sebastião, entre 8h30 e 16h, a luz será cortada nas quadras 16 a 19, 32 e 32-A, para que a rede de baixa tensão seja modernizada. Serão instalados os religadores dessa localidade, dispositivos importantes usados em sistemas elétricos com o objetivo de proteger a rede contra oscilações bruscas de energia.

Em Taguatinga, entre 9h30 e 13h, a manutenção com retirada de poste vai fazer com que o fornecimento de energia fique interrompido na QND 16, lotes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nestes casos, a orientação é de que a população registre ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

