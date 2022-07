Jardim Botânico de Brasília é ótimo atrativo para as férias de julho

Espaço conta com diversas opções de jardins além de restaurantes e feirinhas

Mayra Dias

A pluralidade de atrações na reserva ambiental em seus 5 mil hectares de área verde, sendo 500 hectares de visitação e sua possibilidade de diversão a dezenas de crianças e adultos sem tumultos nem aglomerações, lotou o Jardim Botânico de Brasília na última sexta-feira (15). Ainda às 10h30 o estacionamento do espaço mal comportava a chegada de novos carros.

Para quem está de férias, ou que está com os filhos em férias escolares, e busca uma opção divertida e barata para se divertir, o ambiente é uma ótima opção de atração na cidade. O local, além de lindo, proporciona atrações ao ar livre e o contato direto com o bioma Cerrado. Lá, é possível encontrar seis trilhas com níveis de dificuldades diferentes, sendo uma delas com rota de acessibilidade, área de piquenique, parquinho infantil, duas bibliotecas e um centro de excelência com mirante e vista do Cerrado.

Além disso, o Jardim Botânico de Brasília tem quatro jardins temáticos: o Evolutivo, o Japonês, o de Cheiros e o de Contemplação. Há ainda um orquidário, uma unidade demonstrativa de permacultura – que funciona como uma espécie de vitrine para práticas sustentáveis –, uma coleção entomológica no Espaço Ciência com insetos variados e animais empalhados como cobras e papagaio. Na Alameda dos Estados das Nações, países parceiros criaram outros jardins com temas, ampliando o número de atrativos.

“O que torna único o Jardim Botânico de Brasília do restante do país é que por aqui os visitantes têm acesso a amostras de toda vegetação nativa, por meio das trilhas, sensibilizando-o do bioma que ele está inserido”, observa o biólogo e educador ambiental Lucas Miranda. Ele é o responsável pelas visitas guiadas a grupos de escolas, que ocorrem de terça a sexta-feira.

Fotos: Tony Oliveira/ Agência Brasília

Na hora que bater aquela fome, o espaço oferece dois restaurantes, sendo possível até fazer piquenique em um deles, caso você não tenha levado seu próprio lanche. O espaço com toalhas no chão e mesas baixas custa R$ 10 e há kits com produtos variados que podem ser compartilhados ao preço médio de R$ 80.

Já os que querem fazer compras, é possível se deparar com quiosques que vendem produtos naturais e uma lojinha de artesanato e souvenires. Quem gosta dessa parte é Carla Oliveira, mãe da Yasmin, de 9 anos. Ela conta que, por mais que tente evitar, sempre sai com uma comprinha do Jardim. “É inevitável. Tem muita opção de produtos gostosos e a um preço acessível”, comenta. “Já a Carol fica encantada com os artesanatos, e sempre pede algo. Como sou coração mole, a gente, na maioria das vezes, sai com uma sacolinha”, brinca a enfermeira. O programa favorito das duas, além do passeio pelas lojinhas, é levar lanches e fazer o próprio piquenique entre mãe e filha. “Sentamos debaixo das árvores, ela traz a bicicleta dela, comemos e depois acompanho ela na caminhada de bicicleta”, finaliza a moradora de Sobradinho.

Regras

Como toda área de preservação ambiental, há coisas que não são permitidas. Levar animais de estimação, por exemplo, é uma delas. Balões de qualquer espécie e tamanho são vetados, assim como ornamentos, pois podem ter restos consumidos pelas aves, causando danos à fauna. Bebidas alcoólicas também não são permitidas. Bicicletas e brinquedos não motorizados, por sua vez, são permitidos, assim como comemorar pequenos eventos, como aniversários, também.

Galhos, mudas e plantas não podem ser retiradas da unidade de reserva, o que implicaria crime ambiental. Também é proibido o acesso às estações ecológicas por onde há 26 nascentes.

A entrada para o Jardim Botânico de Brasília custa R$ 5 e só pode ser paga em dinheiro. Menores de 12 anos, pessoas com deficiência e adultos acima dos 60 estão liberados do pagamento. Para quem vai de transporte público ao parque, há diversas linhas de ônibus saindo de vários pontos do Distrito Federal que param na porta. O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo permitida a entrada até as 16h30.