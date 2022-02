Já passam de R$ 53,4 milhões as indicações do Nota Legal

Descontos para IPTU e IPVA podem ser solicitados até esta sexta-feira (4)

Após a prorrogação dos dias para o uso dos crédito do Nota Legal, o programa registrou R$ 53,4 milhões indicados para descontos em impostos, o valor acumulado até a manhã desta quinta-feira (3). Os contribuintes tem o prazo de até sexta-feira (4) para indicação para descontos em 2022.



Desde 2020, os créditos do Nota Legal só podem ser utilizados para abatimentos de impostos do próprio contribuinte, não sendo permitida a indicação para bens de terceiros. Caso o contribuinte não tenha veículos ou imóveis em seu nome, ou ainda se preferir o depósito, é possível solicitar os créditos em dinheiro. O período de indicação para essa modalidade vai até junho.

Descontos

Além do desconto do Nota Legal, os contribuintes que fizerem o pagamento em cota única terão abatimento de 10% no valor dos tributos. O desconto para pagamento à vista era de 5%, mas foi ampliado pela Secretaria de Economia (SEE): agora quem optar pela cota única paga menos 10% do total. Para quem escolher parcelamento, o imposto poderá ser pago em seis parcelas.

Até a manhã desta quinta-feira, já haviam sido feitas 252.595 indicações para descontos em impostos. Os números ainda vão aumentar, e podem ser acompanhados no portal da Seec, bem como no site da Receita do DF. Basta clicar na ferramenta Notômetro.

Agência Brasília, com informações da Secretaria de Economia