Itapoã recebe R$ 35 milhões em investimentos de infraestrutura

Além de um viaduto que vai beneficiar mais de 30 mil motoristas, cidade conta com novas calçadas e melhorias na drenagem e pavimentação

Diversas obras de infraestrutura estão sendo executadas na região do Itapoã, o que vai melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores e da população adjacente. Além do viaduto que vai beneficiar mais de 30 mil moradores da Região Norte do DF, drenagem pluvial, asfaltamento, novas calçadas e a construção da rodoviária são algumas das obras em execução na cidade. Esses serviços, juntos, somam mais de R$ 35 milhões em investimento do GDF.

Segundo o administrador regional, Dilson Bulhões, o Governo do Distrito Federal (GDF) está transformando a cidade. “A população do Itapoã está sendo acolhida pelo governo. Estamos recebendo obras importantes para a cidade e para a população, como a drenagem pluvial, pavimentação, calçadas e, em breve, a Feira Permanente e a rodoviária, entre outras. O GDF está voltando a atenção para o Itapoã e mudando a face da região”, acredita Bulhões.

Para ele, as obras de drenagem pluvial estão entre as mais importantes e esperadas pelos moradores. A implementação desse serviço é necessária para iniciar os trabalhos de pavimentação asfáltica nas quadras 202, 203, 318, 378 e 366 da região do Del Lago.

“Essa é uma das obras mais importantes da cidade. Seria fácil asfaltar esta região mas, na primeira chuva, tudo seria destruído. Portanto, primeiro estamos realizando a drenagem pluvial nas quadras para evitar problemas de alagamento e, em seguida, o asfaltamento chegará para esses moradores”, afirma o administrador.

Moradores ansiosos

Segundo a administração, 20 mil moradores serão beneficiados com os serviços de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas quadras, além da conclusão das obras na Avenida Brasil até a DF-001. Ao todo, serão investidos R$ 21,5 milhões na execução do projeto.

Residindo há 16 anos no Conjunto F da Quadra 379, o relojoeiro Ivan Pereira, de 57 anos, acredita que, agora, o asfalto chegará à porta dele. “Tenho grandes esperanças de que agora ele chegará. As obras estão aqui à nossa porta e acredito que, finalmente, teremos asfalto, o que melhorará muito nossas vidas”, diz.

Quem compartilha da mesma esperança é a dona de casa Maria das Dores, de 59 anos. “Estão fazendo algumas melhorias aqui na quadra, o que será muito bom porque, na época de chuva, esta rua se torna um caos, alagando tudo e atraindo doenças. Isso é tudo o que queremos e esperamos”, completa a moradora.

Responsável pela obra, a Novacap, destaca que o investimento proporcionará uma melhora na vida aos moradores da cidade. “É com grande alegria que executamos mais esse serviço para o Itapoã. A Novacap trabalha para atender aos pedidos da população. A pavimentação e a drenagem das quadras levarão mais segurança para a comunidade, evitando erosões, acidentes com pedestres, prejuízos com carros e outros problemas que prejudicam a vida das pessoas”, ressalta o presidente da companhia, Fernando Leite.

Outros investimentos

Um pouco mais abaixo, na Quadra 203, ao lado da garagem de ônibus, é feita a construção do Terminal Rodoviário do Itapoã. Com um aporte de R$ 4,368 milhões, a rodoviária vai melhorar o acesso ao transporte público e oferecer mais segurança e conforto para os passageiros e para os trabalhadores do transporte coletivo.

Em um espaço de 9,5 mil metros quadrados, a estrutura contará com 6 plataformas, 6 vagas de estacionamento para ônibus, 33 vagas para veículos, 20 vagas para motos, dois banheiros com acessibilidade, fraldário, lanchonete, bicicletário e salas administrativas.

“Estamos na parte de execução do pavimento central e os acabamentos das salas administrativas, onde vão se abrigar o DFTrans, e outros órgãos. Já finalizamos todo o sistema hidrossanitário, a caixa d’água, toda parte de fundação “, explica o engenheiro da empresa executora do contrato, Arthur Prioli. A obra gera emprego para 75 funcionários diretos e indiretos.

Mais de 2 km de novas calçadas também estão sendo construídos em três pontos do Itapoã. Com investimento de R$ 940 mil, provenientes de emenda parlamentar da deputada distrital Doutora Jane, 2.090 metros lineares de passeios serão executados na região. Cerca de 60 funcionários contratados pela Novacap trabalham para concluir a obra.

As obras foram feitas próximas a Escola Classe 6, e novos passeios serão construídos às margens da DF-250 e da DF-330, nas proximidades do Condomínio Entre Lagos.

Com informações da Agência Brasília