ISMEP oferece bolsas integrais para curso de pré-vestibular de medicina

As inscrições vão até 20 de janeiro e serão oferecidas bolsas sociais parciais e integrais

“Queremos ajudar os jovens do Distrito Federal a alcançar o sonho de um dia serem médicos, oferecendo, inclusive, oportunidades igualitárias para jovens carentes”, afirma Clovis Queiroz, Diretor Executivo do Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa (ISMEP). Este ano, a entidade lançou um edital para contemplar alunos com bolsas de estudo de 50% e 100%, para o curso Pré-Vestibular de Medicina (Pré-Med). De acordo com o titular, um dos diferenciais do projeto do Instituto é ser o único no DF que conta com a metodologia de ensino do Sistema Farias Brito que, somente no ano de 2019, aprovou, em primeiro lugar, estudantes em 24 cursos de Medicina no país. “E conquistou, por meio dos seus estudantes, por quatro anos consecutivos (2016 a 2019) o 1º lugar no ENEM”, completou.

As aulas, como esclarece Clovis, serão ministradas no período matutino, das 7h30 às 12h50. No período vespertino, será ofertado um espaço físico para a continuidade dos estudos do aluno. “Nossos alunos contarão também com um plantão de dúvidas, para as matérias do seu interesse, além de uma mentoria e estudos guiados, que consiste no acompanhamento detalhado, individual e personalizado para cada aluno”, desenvolve o diretor. Os alunos matriculados contarão ainda com um amplo material de apoio, como conteúdo de aprofundamento nas matérias de português e matemática, simulados padrão ENEM, vídeo-aulas e um laboratório de redação.

“O Pré-Med ISMEP colocará à disposição dos seus estudantes o que há de mais moderno em metodologias de ensino”, antecipa Clovis Queiroz. As inscrições vão até 20 de janeiro e, para concorrer às 10 vagas, o estudante deve estar enquadrado nas condições regulamentadas no edital, sobre renda familiar, que dão direito ao benefício. Como destaca o dirigente, ser o único cursinho preparatório para a faculdade de medicina ofertado por uma instituição do DF que tem em sua razão de existir a prestação de serviços na área da saúde também é um diferencial do curso. “Fazemos parte de um Grupo Hospitalar, tivemos mais de 200 estudantes das diversas áreas da saúde, realizando seus estágios obrigatórios em nossos cenários de prática somente em 2021”, argumenta. “Somos a única instituição de ensino privada do DF a deter 8 programas de Residência Médica reconhecidos pelo MEC”, acrescentou Clovis.

O espaço ocupado pelo ISMEP, por sua vez, conta com um Centro de Pesquisa Clínica que, inclusive, está com 4 pesquisas em andamento. “Nossos estudantes terão a oportunidade de vivenciar todas essas coisas, pois irão conviver diariamente com pessoas que já passaram por essa fase da vida deles”, pontua o diretor. Sendo uma instituição sem fins lucrativos, Clovis salienta que a instituição busca fazer a diferença para a comunidade onde estão inseridos. “Iremos oportunizar um curso de excelência para a nossa comunidade de Taguatinga e região, com um preço mais acessível, muito inferior ao praticado hoje no mercado nos cursos pré-vestibular voltados para o curso de medicina. Além disso, esse projeto prevê a concessão de bolsas sociais para a nossa comunidade”, diz.

Os alunos que por algum motivo não forem contemplados com a bolsa social, ainda assim terão as vantagens da excelência do sistema de ensino e do custo reduzido, em comparação a outros valores de mercado. “Trata-se de um custo nunca antes praticado no Distrito Federal, chegando a menos de 1/3 dos atuais cursinhos de pré-vestibular voltados para o ingresso na graduação de medicina”, informa Clovis. Um dos valores do ISMEP é a responsabilidade social, portanto, a organização tem por objetivo ser, por meio do projeto Pré-Med, o agente de promoção para a realização de um sonho. “Queremos ajudar os jovens do Distrito Federal a alcançar o sonho de um dia serem médicos, oferecendo, inclusive, oportunidades igualitárias para jovens carentes”, enfatiza.

Para Clovis, as oportunidades oriundas desse trabalho serão inúmeras. “Ter um jovem ingresso em uma faculdade de medicina já é uma alegria compartilhada por toda a família. Ter um jovem em situação de vulnerabilidade social entrando em uma faculdade de medicina, além da alegria compartilhada por toda a família, também, proporciona uma mudança social e econômica na vida de todas essas pessoas”, comenta.

A inscrição para concorrer à bolsa social pode ser feita através do site http://www.ismep.com.br/premed/. As aulas começarão na segunda quinzena de fevereiro, logo após a divulgação da nota do ENEM 2021. Os interessados, dessa forma, não devem deixar para depois, visto que, como relembra o diretor da entidade, a procura está alta. “A procura está boa, já temos inúmeras matrículas realizadas”, compartilha. “O curso de medicina sempre foi o mais concorrido no ENEM ao longo dos anos, e a pandemia, certamente, trouxe mais luz para as profissões ligadas a área da saúde”, finaliza Clovis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Bolsas de Estudo ISMEP para o Pré-Med (Curso Pré-Vestibular de Medicina)

Inscrições até 20 de janeiro – http://www.ismep.com.br/premed/