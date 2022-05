IPTU: saiba como emitir o boleto pela internet

O imposto no DF poderá ser pago em seis parcelas, em vez de quatro, e o desconto da cota única passou de 5% para 10%

O prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2022 e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) começa na próxima segunda-feira (16). A Secretaria de Economia (Seec) elaborou um passo a passo que ajuda na emissão do boleto pela internet, para quem ainda não recebeu o boleto em casa pelos Correios ou precisa atualizá-lo com o desconto do Nota Legal.

Passos para emissão do boleto:

Arte: Divulgação / Seec

Ao todo, 554.965 contribuintes devem pagar o IPTU e 556.175, a TLP. A Seec estima uma arrecadação de R$ 222.764.192,39 com a primeira cota do IPTU. Já com a TLP, a previsão é arrecadar R$ 37.119.513,55. A estimativa é maior que os valores de 2021, quando foram arrecadados R$ 132.690.115,81 com a primeira cota e R$ 26.405.888,88 com a TLP.

Neste ano, o IPTU poderá ser pago em seis cotas, em vez de quatro, como anteriormente. O desconto da cota única também está maior, passando de 5% para 10%.

Negociação de débitos

Contribuintes que possuem débitos com o Governo do Distrito Federal (GDF) podem procurar o site da Receita ou as agências de atendimento para regularizar suas pendências à vista ou por parcelamento.

*Com informações da Agência Brasília