Invasão na Ceilândia começa a ser derrubada

Começou hoje a derrubada da invasão que crescia na QNR 06, em Ceilândia, ao lado da BR-070. Segundo o Governo do Distrito Federal, a invasão começou há uma semana, e a área é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF).

O objetivo da Codhab é utilizar a área para instalar famílias que não têm casa própria. O local fica no Setor de Indústrias de Ceilândia, e estava ocupado por diversos barracos e estacas, que demarcavam ‘novos lotes’.

A Codhab afirmou que está identificando os responsáveis pela incitação do ato criminoso, e que não será admitido em hipótese alguma a permanência dos invasores no local. “A remoção é certa e inegociável. Ademais, a Companhia ressalta que aqueles invasores que eventualmente estejam inscritos na lista da Codhab serão excluídos de qualquer programa habitacional do DF”.

A área da QNR 06 foi objeto de licitação através de edital de chamamento n. 01/2021, onde há previsão de aproximadamente 2 mil unidades habitacionais, sendo destes, 400 lotes urbanizados e adaptados a PCDs.

Os invasores se juntaram em manifestação para evitar a derrubada de seus barracos, queimando pneus e levantando placas.