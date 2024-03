Interdição parcial da ponte JK para reparos

O Detran orienta os condutores a estarem atentos à sinalização indicativa, bem como a possíveis alterações no tráfego

Em uma medida crucial para a manutenção da infraestrutura viária de Brasília, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) anunciou uma interdição temporária em uma das faixas da Ponte Juscelino Kubitschek, popularmente conhecida como Ponte JK, no trajeto Lago Sul – Plano Piloto. A ação, realizada em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), visa a execução de reparos essenciais para preservar a integridade e segurança da via.

O fechamento, que se inicia na manhã desta terça-feira (12), é parte de um esforço preventivo para garantir a durabilidade e a segurança da ponte, um dos principais corredores viários da capital federal. Durante o período de obras, o Detran-DF orienta os motoristas a prestarem atenção à sinalização temporária e a estarem preparados para possíveis alterações no fluxo de tráfego.

A colaboração dos condutores e da população em geral é essencial para o êxito dos trabalhos.