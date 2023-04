Integrantes da CPI dos Atos Antidemocráticos discutem atuação do GSI no dia 8 de janeiro

Para o relator da CPI, deputado Hermeto (MDB), a convocação é necessária porque os convites não surtiram efeito.

A tarde desta quarta-feira (19), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foi tomada pela divulgação de imagens do circuito interno de vídeo do Palácio do Planalto, que mostram a atuação de militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no dia 8 de janeiro. A repercussão das imagens levou a um pedido de aprofundamento das investigações por parte dos distritais integrantes da CPI dos Atos Antidemocráticos.

O presidente da CPI, deputado Chico Vigilante (PT), afirmou que a comissão vai convocar militares para depor. “Iremos apresentar um requerimento de convocação ao general Gonçalves Dias [ministro do GSI], ao general Heleno [ex-ministro do GSI] e ao general Dutra. Se não quiserem vir, vão ter que ir ao STJ para justificar o não comparecimento”, garantiu o distrital. O requerimento de convocação ainda precisa ser votado pelos deputados integrantes da CPI.

Para o relator da CPI, deputado Hermeto (MDB), a convocação é necessária porque os convites não surtiram efeito. “Nós convidamos os generais, mas temos que convocá-los. A investigação tem que passar pelo Exército. Eles faziam a proteção dos acampamentos. Quiseram intimidar a Polícia Militar com seus blindados”, observou. Segundo o deputado Pastor Daniel de Castro (PP), “há nomes que serão certamente chamados e ouvidos por esta Casa”.

O deputado Thiago Manzoni (PL) associou a atuação da GSI no dia 8 de janeiro ao governo recém-empossado do presidente Lula. “O GSI não agiu naquele dia. As imagens revelam cumplicidade. Vimos imagens dos soldados se retirando para as pessoas entrarem. O general Gonçalves Dias é homem de confiança do presidente Lula”, afirmou.

Chico Vigilante repudiou a tese do colega. “Os militares do GSI que estavam lá no 8 de janeiro ainda eram da equipe do general Heleno”, explicou.

O deputado Fábio Félix (PSOL) pediu investigação profunda e criticou a forma como alguns depoentes foram tratados em oitivas da CPI. “Estou feliz de saber que agora há deputados querendo investigar. Tinha gente aqui atuando como advogado de depoente. Tinha deputado chorando junto com depoente. Vamos apresentar requerimento para convocar todos os que estavam na equipe do GSI”, disse.

Para a deputada Paula Belmonte (Cidadania), as imagens precisam ser levadas em conta no inquérito do STF que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. “Eu peço socorro ao ministro Alexandre de Moraes. O que ele vai fazer diante dessas imagens? Peço que ele seja coerente”, disse.

Gabriel Magno (PT) lembrou que “houve atos de terrorismo no dia 12 de dezembro, houve tentativa de ataque com bomba no aeroporto, houve ataque às urnas eletrônicas” e garantiu que “a CPI vai convocar todos que planejaram, financiaram e executaram os atos”.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF