Instituto Neoenergia abre inscrições para formação gratuita de profissionais que trabalham com arte e cultura

Ação faz parte da 3ª edição do projeto Caravana Energia que Transforma e interessados tem até 31 de março para garantir a sua vaga nos encontros

Produtores culturais, gestores de organizações sem fins lucrativos (ONGs) e grupos que atuam em Brasília com iniciativas socioculturais terão a oportunidade de participar de uma formação para a utilização de novas metodologias, com o objetivo de construir uma estratégia inovadora para o seu projeto sociocultural, contribuindo, assim, para a ampliação do seu impacto social.

Gratuita, a 3ª edição da Caravana Energia que Transforma, realizada pelo Instituto Neoenergia, está com as inscrições abertas até o próximo dia 31.

Ao longo de oito meses serão realizados 20 encontros bimestrais de formação, a partir das temáticas de economia criativa, mobilização de recursos, estratégia de projetos, agenda 2030, gestão, prestação de contas, fontes de financiamento e práticas de colaboração criativa.

Em sua maioria, as formações serão realizadas no formato online e acontecerão no período da noite. O objetivo é facilitar a participação daqueles que trabalham durante o dia. A exceção é o encerramento que, a princípio, será presencial.

O objetivo da Caravana Energia que Transforma é contribuir para que os participantes tenham mais ferramentas para uma melhor estruturação de projetos socioculturais, apoiando-os no aprimoramento de suas iniciativas.

Assim, o Instituto Neoenergia pretende, por meio da formação, possibilitar que os participantes desenvolvam estratégias de captação de recursos mais robustas, contando com fontes diversas, e profissionalizem suas iniciativas para facilitar a inscrição em chamadas públicas, como o próprio Transformando Energia em Cultura, edital oferecido pelo Instituto Neoenergia.

INSCRIÇÃO: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 31 de março no link.

CICLO FORMATIVO

Abertura

Data: 5 a 7 de abril

Horário: 19h

Temas: Planejamento e Mobilização de Recursos, Elaboração estratégica de Projetos e Editais

Encontro I

Data: 23 a 26 de maio

Horário: 19h

Temas: Economia Criativa: conceito e aplicação, Economia Criativa e as cidades, Agenda 2030, ESG: como e onde a cultura se encaixa e Cultura e o impacto ambiental

Encontro II

Data: 25 a 28 de julho

Horário: 19h

Temas: Comunicação para projetos, Acessibilidade em Projetos, Gestão e Avaliação de Ações Culturais e Prestação de Contas

Encontro III

Data: 23 a 26 de setembro

Horário: 19h

Temas: Inovação e Empreendedorismo, Captação de Recursos, Leis de Incentivo e Projetos Sustentáveis

Encerramento

Data: novembro

Horário: 19h

Temas: Práticas de Colaboração Criativas