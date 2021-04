Instituto e PMDF atuam em parceria para ajudar comunidade da Ceilândia

O coronel Naime, comandante do CPRO 2 da Região Oeste, é um dos responsáveis pela entrega das doações

Em meio ao período de pandemia da Covid-19, o Instituto Aidê Araújo, em parceria com a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou nesta quinta-feira (1º) a entrega de alimentos, roupas, brinquedos, sapatos e bolsas para famílias em situação de vulnerabilidade social, na região administrativa da Ceilândia.

O coronel Naime, comandante do CPRO 2 da Região Oeste, é um dos responsáveis pela entrega das doações. Segundo ele, o trabalho realizado entre a iniciativa e a corporação militar é importante para proteger e servir à comunidade.

“A gente poder estar aqui ajudando a comunidade é muito importante e gratificante. Eu espero que Deus abençou a dona Aidê (fundadora do instituto), que ela mantenha a saúde e força, para que a gente possa continuar auxiliando muitas pessoas.”, destacou o policial.

Além disso, o militar mandou uma mensagem de otimismo para a população do Distrito Federal, que passa por uma situação complicada durante a pandemia da Covid-19.

“A gente se comove com esse momento. Porém pedimos que as pessoa tenha calma, que usem os protocolos de segurança, passem álcool, usem máscaras. E contem com a Polícia Militar, contem com nossos lideres comunitários. Como diz o slogan da corporação ‘Polícia Militar: muito mais que segurança”, completou o coronel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presente na entrega dos alimentos e recursos, dona Aidê destacou a parceria com o coronel Naime em prol da comunidade de Ceilândia. “Só tenho que agradecer a Deus e ao coronel, que eu chamo pelo nome, por que ele é uma pessoa humilde e trabalhadora igual a gente.”

Por fim, a fundadora do Instituto Aidê frisou sobre a importância do trabalho realizado pelo projeto. “Quando nós chegamos aqui, morávamos em lugares piores do que é agora. Eu tenho orgulho de dizer que estou perto da comunidade pobre, do povo necessitado que nos procura.”

Pessoas que tiverem interesse em auxiliar o projeto podem ajudar por meio de doações ao Instituto Aidê Araújo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE