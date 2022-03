Inspetores da DF Legal perseguem caminhão caçamba

O caminhão foi flagrado por servidores da secretaria despejando resíduos de forma irregular, e em seguida tentou fugir da fiscalização

Tereza Neuberger

Na tarde desta sexta-feira (25) inspetores da secretaria DF Legal flagraram um caminhão caçamba despejando resíduos de forma irregular na região próxima ao Clube do Rocha. Ao perceber a presença da fiscalização, o motorista do caminhão tentou fugir e foi interceptado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O caminhão possuía uma caçamba de entulho a bordo, e ao ser flagrado despejando resíduos na região do Clube do Rocha, o motorista tentou fugir pela Via Estrutural. A fiscalização da DF Legal perseguiu então o veículo. A perseguição teve início no Setor de Clubes Sul e terminou na Ceilândia, quando os inspetores da secretaria acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja o vídeo:

Ao chegar nas imediações de Ceilândia, o caminhão foi interceptado pela Polícia Militar. O motorista foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia, por empreender fuga. De acordo com a DF Legal, ele será multado em mais de R$ 11 mil, por falta de autorização para o transporte de resíduos e por despejo em local proibido.