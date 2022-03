Dívida de drogas motivou morte de mulher encontrada às margens da DF 001

A vítima foi estrangulada com um fio de carregador. Principal suspeito é o companheiro que se encontra foragido

Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, identificou o principal suspeito do homicídio de Carla Jeane de Lima, de 45 anos, encontrada com um fio de carregador envolta do pescoço no dia 01 de março às margens da rodovia DF 001.

No decorrer das investigações a PCDF identificou que o principal suspeito do crime seria o companheiro da vítima, Franciel Teles de Sá, de 25 anos. O suspeito e a vítima eram moradores do condomínio Del Lago na região do Itapoã, e inicialmente havia sido constatado que a vítima fazia uso de drogas e estava desaparecida na ocasião do crime.

Na tarde desta quinta-feira (24), a 6ª DP prendeu um homem de 23 anos, suspeito de participar do crime. Ele possuía um mandado de prisão temporária sob suspeita de ter participado de um homicídio.

“O indivíduo foi interrogado e confessou os pormenores da ação criminosa. Segundo os relatos dele, a motivação do crime seria uma dívida de drogas que a vítima tinha com seu companheiro”, afirmou o delegado chefe da 6ª DP, Ricardo Viana.

De acordo com o delegado, a prisão desse suspeito só foi possível após um intenso monitoramento dos policiais na região do Condomínio Del Lago no Itapoã, onde foi possível localizar a residência onde o suspeito se escondia.

O principal suspeito que se encontra foragido e o comparsa foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado pela crueldade. A PCDF prendeu ainda, a proprietária da residência onde o homem preso estava, ela será indiciada por favorecimento pessoal.

Ciclistas que passavam pelo local no dia 01 de março, avistaram o corpo de Carla Jeane de Lima no meio do matagal, e acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal. A equipe informou que ao chegar no local o corpo foi encontrado com um cabo de celular na cor rosa enrolado com duas voltas no pescoço da vítima e uma toalha por cima. A corporação informou ainda que o corpo da vítima também apresentava sinais de violência, possuía escoriações, sangramento no nariz e edema no abdômen esquerdo.

Segundo as investigações, o corpo de Carla Jeane apresentava sinais de que ela havia sido morta pouco antes do corpo ter sido encontrado às margens da rodovia, perto do km 09.