Inscrições para EJA a distância vão até 6 de abril

Jovens e adultos que quiserem concluir os estudos podem assistir aulas online

Agora todas as pessoas que não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino médio terão a oportunidade para participar do EJA. As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância vão até o dia 6 de abril e podem ser feitas pela internet. O curso totalmente gratuito é oferecido pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep EaD de Brasília), da Secretaria de Educação do DF.

Após fazer a inscrição na internet, o interessado precisa apresentar a documentação pessoalmente para garantir a vaga na sede da escola, que fica na 315 Sul. Os horários de funcionamento da secretaria da unidade estão no site oficial do Cejaep As inscrições tambem podem ser feitas no site, na aba matrículas.

A oferta da EJA a distância é para quem deseja fazer o ensino fundamental (2º segmento) e o ensino médio (3º segmento). O regime de ensino é modular. São quatro módulos de dez semanas, ou seja, o estudante tem a possibilidade de cumprir uma etapa da EJA a cada dez semanas.

Documentos obrigatórios para efetivar a matrícula (originais e cópias):

• RG ou carteira de Motorista

• CPF

• Histórico escolar de todos os níveis anteriores (ex.: se vai fazer matrícula no Ensino Médio, deverá entregar o histórico escolar da 1ª à 4ª série e do ensino fundamental)

• Histórico escolar ou Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) do nível atual, válida por 30 dias a partir da data de expedição

• Comprovante de residência com CEP

• Comprovação de necessidade especial, caso haja (cópias de laudos)

Levar também:

• Número de telefone residencial e celular

• Fotografia 3×4

Os alunos que não possuírem documentação comprobatória de estudos anteriores podem solicitar a prova de classificação na secretaria do Cejaep EaD de Brasília. O centro também criou um e-mail exclusivo para solicitação da prova de classificação para os estudantes: [email protected]

Com informações da Agência Brasília