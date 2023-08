Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos vão até domingo (20)

O projeto Jornada da Mulher Trabalhadora oferece 360 vagas divididas em seis áreas; as aulas gratuitas são ministradas em Sobradinho II

Termina no próximo domingo (20) o prazo de inscrição para o projeto Jornada da Mulher Trabalhadora, etapa Sobradinho II, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). A iniciativa oferece 360 vagas para jovens que desejam se capacitar profissionalmente em uma das seguintes áreas: maquiagem profissional, secretariado administrativo, cuidadora de idoso, alongamento de unhas, cabeleireira profissional e trancista.

Os cursos têm carga horária de 80 horas/aula, distribuídas nos períodos matutino, das 9h às 12h30, e vespertino, das 13h30 às 17h. As aulas, gratuitas, serão ministradas na AR 13, em frente à Administração Regional de Sobradinho II. As capacitações estão previstas para começar em 11 de setembro.

De acordo com o titular da Sedet-DF, Thales Mendes, as mulheres representam a grande maioria dos trabalhadores que buscam capacitação profissional. “Hoje, mais de 60% de nossos alunos são mulheres – mães e chefes de família. Pensando nisso, desenvolvemos esse e outros programas específicos para o público feminino”, conta. “Tem dado certo, a taxa de desemprego vem caindo entre as mulheres.”

Para participar, as interessadas devem ter idade acima de 16 anos, além de serem brasileiras natas (ou estrangeiras em situação regular no país). Será dada prioridade a jovens negras, pessoas com deficiência e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Candidatas de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis legais.

As inscrições devem ser feitas até as 17h pelo site da Sedet-DF ou nas agências de atendimento ao trabalhador indicadas no anexo I do edital. Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas e atualizadas na página da pasta.

A Subsecretaria de Qualificação Profissional da Sedet disponibilizou o telefone (61) 98279-0085 para quem estiver em busca de mais informações sobre o projeto. O número aceita ligação e mensagem de WhatsApp.

Com informações da Agência Brasília