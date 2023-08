Inscrições para curso técnico de saúde bucal se encerram na segunda

Oferta é gratuita e busca capacitar profissionais que auxiliam os dentistas nos atendimentos

As inscrições para o curso técnico de saúde bucal da Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) terminam nesta segunda-feira (7). Ao todo, são 29 vagas para o turno matutino, com carga horária de 1,6 mil horas, em uma duração estimada de um ano a um ano e meio. Para participar é necessário ter o ensino médio completo.

A prova está marcada para 27 de agosto, um domingo, e terá 40 questões, sendo 20 de português e 20 de matemática. O curso de técnico em saúde bucal é presencial e oferece um estágio prático na Secretaria de Saúde, onde os dentistas da rede pública atuam como tutores dos alunos.

“Cada dentista precisa de um técnico e um auxiliar para ajudar nos trabalhos, então são profissionais essenciais, que ajudam na logística, no controle de infecção e no fluxo de atendimento”, afirma a chefe do núcleo de cursos técnicos da Etesb, Anna Cristina Moreira de Melo.

Dados do Conselho Regional de Odontologia (CRO) apontam que o DF conta, na rede privada e pública de saúde, com 1.899 técnicos em saúde bucal e 3.724 auxiliares em saúde bucal. Mais informações podem ser obtidas neste link.

Confira o cronograma do curso técnico:

→ Inscrições: até 7 de agosto

→ Divulgação dos classificados: 10 de agosto

→ Prova: 27 de agosto

→ Resultado final: 1º de setembro

→ Matrícula: 5 a 12 de setembro.

Com informações da Agência Brasília