Inscrições para Casamento Comunitário começam na próxima quinta (3)

As inscrições começam na próxima quinta-feira (3), após o carnaval, e seguem nos dias 4, 7 e 8 de março

A segunda edição do Casamento Comunitário em 2022 será no dia 10 de abril. A data foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (25), quando a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) publicou os critérios de seleção dos casais que serão contemplados. As inscrições começam na próxima quinta-feira (3), após o carnaval, e seguem nos dias 4, 7 e 8 de março.

Nesta edição, serão formalizadas 30 uniões. No entanto, o número de inscrições poderá chegar a 50 para formação de um cadastro reserva caso haja desistência ou anulação do processo seletivo de casais inscritos.

“O Casamento Comunitário já conquistou os corações dos casais do DF. A cada edição, temos uma grande procura e, por isso, tivemos que reduzir o intervalo entre as cerimônias e montar um cadastro reserva”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Para nós, é uma honra participar desse momento único na vida dessas famílias”, completou.

Para participar, os casais devem entregar a documentação obrigatória presencialmente em um dos pontos indicados pela Sejus: unidades do Na Hora na Rodoviária e na Praça dos Direitos da QNN 13 – Ceilândia Norte. Os interessados devem cumprir quatro etapas do processo de seleção: inscrição, análise das documentações, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento.

Confira a lista de documentos necessários para se inscrever:

* Original da Carteira de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

* Se solteiro, original da Certidão de Nascimento;

* Se divorciado, Certidão de Casamento com averbação do divórcio, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da Certidão de Nascimento ou documento com o nome do cartório de registro de nascimento, número do livro e folhas;

* Se viúvo, Certidão de Casamento com a pessoa falecida, Certidão de Óbito da pessoa falecida, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da Certidão de Nascimento. Caso a pessoa divorciada ou viúva não tenha promovido a partilha de bens, deverá casar-se pelo regime de separação legal de bens, de acordo com o Código Civil;

* Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

* Comprovante de residência original do último mês de referência no nome do noivo e da noiva, ou declaração de residência de próprio punho por indivíduo;

* Declaração de hipossuficiência de renda, nos moldes do Anexo I do edital;

* Declaração de Veracidade dos Documentos do Registro Digital (Anexo II do edital);

* As testemunhas deverão apresentar cópia e original de RG, CPF, Certidão de Nascimento (se forem casadas) e Certidão de Casamento com averbação de divórcio (se forem divorciadas). As testemunhas que se farão presentes no cartório não serão as mesmas do dia da cerimônia.

Cronograma

– Período de inscrição: dias 3, 4, 7 e 8 de março

– Divulgação da lista dos casais contemplados para o casamento comunitário: 9 de março

– Entrega das documentações no (s) cartório (s): 10 e 11 de março

– Encontro preparatório, esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário: 8 de abril

– Cerimônia : 10 de abril

Em caso de dúvidas, interessados poderão encaminhar e-mail para [email protected] ou ligar no telefone 2244-1100/1347/1348 e 1349

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Inscrições para o 2º Casamento Comunitário 2022

Data: A partir de 3 de março

Locais de inscrição: Na Hora da Rodoviária e da Praça dos Direitos na QNN 13 – Ceilândia Norte

Horário: das 9h às 17h

*Com informações da Agência Brasília