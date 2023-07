Inscrições para 880 vagas no QualificaDF Móvel terminam nesta terça (25)

Ceilândia, Brazlândia, São Sebastião e Santa Maria vão receber cursos na área de administração, informática e atendimento ao público

‌Quem estiver procurando uma oportunidade gratuita de capacitação deve se apressar. As inscrições para o QualificaDF Móvel terminam nesta terça-feira (25). As aulas vão ocorrer no Setor O de Ceilândia, na Quadra 403 de Santa Maria, no Conjunto 8 da Quadra 101 de São Sebastião e na Vila São José de Brazlândia. As oportunidades são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

‌São 880 vagas para os cursos de auxiliar de recursos humanos, atendente de farmácia, administração de serviços hospitalares, cuidador/atendente de pet shop, operador de microcomputador (informática básica), auxiliar administrativo, design gráfico e manutenção de aparelhos de celulares.

‌A duração total é de 80 horas, com quatro horas diárias de atividades – no turno matutino, das 8h às 12h, e no vespertino, das 14h às 18h. A previsão é que as atividades comecem em 4 de agosto. Ao final do curso, o aluno que tiver cumprido a frequência mínima de 70% da carga horária total, com aproveitamento do curso de no mínimo 50%, ganhará um certificado.

‌Para participar, basta preencher um formulário eletrônico no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ou ir presencialmente a uma das 14 agências do trabalhador do Distrito Federal. Os interessados devem ter no mínimo 16 anos de idade, residir preferencialmente nas localidades onde as unidades móveis estarão instaladas, estar em busca de qualificação profissional e ser beneficiário do seguro-desemprego, estar desempregado ou ser trabalhador informal.

‌Esta é a 8ª etapa do programa: em 2022, 24 mil alunos foram formados e, neste ano, a estimativa é ultrapassar a casa dos 27 mil. O programa foi criado para levar oportunidades profissionais para as regiões administrativas e inserir ou recolocar os moradores profissionalmente.

‌Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, as opções de capacitação são selecionadas conforme a demanda do mercado, para que o aluno encontre um emprego com mais facilidade. A estratégia já tem dado resultado: “O sucesso é tanto que em turmas de telemarketing, por exemplo, o curso terminou com 100% dos alunos empregados”, enfatiza.

‌Regulamento

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Sedet, a partir do dia 27. Os candidatos convocados deverão comparecer às agências do trabalhador ou em uma das unidades móveis para apresentar os documentos comprobatórios originais, caso não tenha inserido no momento da inscrição.

‌São eles: carteira de identidade ou documento equivalente com foto, comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF), comprovante de residência no DF ou declaração de próprio punho e comprovante de escolaridade, que informe, no mínimo, Ensino Fundamental I completo. Sem a efetivação da matrícula, o candidato é desclassificado.

‌Para mais informações, acesse o site da Sedet ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 98279-0085.

Com informações da Agência Brasília