Inscrições para 880 vagas do QualificaDF Móvel terminam na quinta (27)

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site da Sedet a partir de sexta-feira (28)

Está em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho? Então não perca a oportunidade de se qualificar. Termina nesta quinta-feira (27) o prazo para se inscrever nas 880 vagas dos cursos de qualificação do programa QualificaDF Móvel. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ou presencialmente em uma das 14 agências do trabalhador.

Neste quinto ciclo do programa as carretas, onde são realizadas as aulas, desembarcam nas cidades de Samambaia, Sol Nascente, Riacho Fundo II e Brazlândia. Estão sendo ofertadas oportunidades de capacitação em atendente de farmácia (240), auxiliar administrativo (144), administração de serviços hospitalares (144), auxiliar de contabilidade (144), designer gráfico (112), montagem e manutenção de computadores (48) e manutenção de aparelhos celulares (48).

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site da Sedet a partir de sexta-feira (28). As atividades estão previstas para começarem no dia 8 de maio. Os cursos têm duração de 80 horas, com quatro horas diárias de atividades – no turno matutino, das 8h às 12h, e no vespertino, das 14h às 18h.

De acordo com o coordenador de carreta do QualificaDF Móvel, Luís Felipe Rodrigues, a escolha dos cursos e das regiões administrativas procura atender à demanda da população.

“Antes do início dos cursos, pesquisamos com a comunidade e com os empresários das cidades para entendermos a demanda da região, de que o mercado de trabalho precisa e o que as pessoas estão interessadas em aprender”, explica. Para o coordenador, isso é um diferencial do programa e acaba por atrair muitos alunos. “É um verdadeiro intensivão de qualificação. Muitos saem dos cursos com emprego garantido e agregando valores ao currículo”, completa Rodrigues.

O programa

Segundo a Sedet, o QualificaDF Móvel tem como objetivo oferecer oportunidades de qualificação profissional para os moradores do Distrito Federal e contribuir para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para o mercado de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2022, 24 mil alunos foram formados pelo programa. Neste ano, a estimativa é ultrapassar a casa dos 27 mil. No ciclo atual, que finaliza no próximo dia 4 de maio, mais de 8 mil alunos participam gratuitamente de 40 cursos nas áreas de vendas, indústria, agronegócio, serviços e saúde.

Com informações da Agência Brasília