Inscrições abertas para vestibular da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes

Estão abertas as inscrições do vestibular da faculdade de artes Dulcina de Moraes, para ingresso no primeiro semestre de 2022. Os candidatos poderão se inscrever para os cursos de licenciatura e bacharelado em artes cênicas, e licenciatura em artes visuais.

As provas serão realizadas de forma online, em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. As inscrições devem ser realizadas pelo site da faculdade, até o dia 19 de janeiro, com investimento de R$ 80,00. É com satisfação que anunciamos que o próximo semestre será realizado presencialmente, marcando o retorno das atividades pós pandemia. Permitindo que os alunos trabalhem com os professores em nossos laboratórios, salas, ateliês e teatros. Desde a sua criação, em 1982, a FADM se compromete com a formação, profissionalização e dignificação de artistas e técnicos das artes, consciente do pilar que a Cultura e a Arte representam na sociedade. A faculdade é mantida pela Fundação Brasileira de Teatro, e tem sede num prédio de cinco andares e dois subsolos, que abriga o Espaço Cultural Dulcina de Moraes, desenhado por Oscar Niemeyer, tombado como patrimônio cultural de Brasília, um espaço de resistência ativo e pulsante no "centro de irradiação cultural do país", como diria a própria Dulcina de Moraes. Quem faz Dulcina faz história. Serviço – Período de inscrições: 12/11/2021 a 19/01/2022; Link: www.dulcina.art.br/vestibular-2022-1 – Provas: 18/12/2021, 15/01 e 22/01/2022 – Atendimento: 61 8315-3882 (WhatsApp) – [email protected]