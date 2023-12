Inscrições abertas para transferência facultativa em cursos da Escs

Estudantes de enfermagem e medicina podem fazer a solicitação desta sexta-feira (1º) até o dia 6 de dezembro

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) divulgou edital de processo seletivo para admissão de estudantes regulares por transferência facultativa nos cursos de graduação em enfermagem e medicina, com validade e ingresso no ano letivo de 2024. A oportunidade é para alunos de outras instituições de ensino superior que vão ingressar nas 2ª, 3ª e 4ª séries dos respectivos cursos. As inscrições começam nesta sexta-feira (1º).

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) até o dia 6 deste mês. Além de preencher o formulário de inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 100, com indicação de dados pessoais, curso e série pretendida.

Ao todo, são 15 vagas abertas para o curso de enfermagem e cinco para medicina, sendo duas na 2ª série, duas na 3ª série e uma na 4ª série. Para a diretora da Escs, Marta David Rocha, a importância desse processo seletivo compreende “evitar vagas ociosas em cursos tão bem-avaliados”.

São cinco chances para candidatos ao curso de medicina e 15 para enfermagem. Entre as exigências, é necessário que o estudante tenha realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos cinco anos, além de não ter obtido nota zero na prova de redação. Também é preciso que o aluno esteja matriculado em uma instituição devidamente credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em curso igual ao pretendido na Escs, inclusive na mesma formação (bacharelado) e na modalidade presencial.

“A transferência facultativa é um processo seletivo que busca ocupar vagas que surgirão ao longo do ano por meio de abandono”, explica a diretora da Escs. Segundo a gestora, “desde 2012 não havia vaga remanescente no curso de medicina”. Condicionado à existência de vagas, o processo seletivo observa a compatibilidade das matrizes curriculares e projetos pedagógicos de enfermagem e medicina da escola.

Etapas

Estudantes inscritos no processo seletivo passam por duas etapas para concorrer às vagas. A primeira, de caráter eliminatório, consiste em análise documental e de correspondência pedagógica, bem como aproveitamento das unidades educacionais entre a vaga pleiteada e a matriz curricular do curso para a série de interesse do candidato, conforme anexo IV do edital.

Na segunda etapa é avaliado o melhor desempenho no resultado do Enem obtido pelo estudante e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) entre os últimos cinco anos. O candidato será classificado em ordem decrescente do número de pontos obtidos, considerando seu desempenho no Enem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cronograma

Após os prazos para inscrição e recurso, a data provável para o resultado final do processo seletivo é 12 de janeiro de 2024. A matrícula dos candidatos selecionados está prevista para ocorrer entre 15 e 17 de janeiro. Já o curso de acolhimento e adaptação à metodologia adotada pela Escs tem previsão para se realizar no período de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024.

Com informações da Agência Brasília