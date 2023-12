Inscrições abertas para projeto que oferece oficinas a socioeducandos

O Férias ConVida chega à 9ª edição com a oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer voltadas para os jovens que cumprem medidas socioeducativas

O projeto Férias ConVida está de volta para a sua 9ª edição com inscrições abertas para voluntários interessados em contribuir com a oferta de oficinas esportivas, culturais, de lazer e outras atividades voltadas para o desenvolvimento pessoal de adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas.

A premissa da iniciativa é potencializar habilidades socioemocionais dos reeducandos pela participação ativa dos voluntários. “Os voluntários fazem Férias ConVida acontecer. É um momento de troca e enriquecimento durante o período das férias escolares que viabiliza princípios dos direitos humanos e a reintegração social”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Os interessados devem registrar a candidatura no site Voluntariado em Ação. As vagas são limitadas e a previsão é de que as atividades sejam realizadas entre os dias 29 de janeiro e 9 de fevereiro, em todas as unidades de meio aberto, semiliberdade e internação provisória do Sistema Socioeducativo do DF. Antes do início das oficinas, os participantes passam por treinamentos.

Liberdade de criação

Os voluntários têm total liberdade para propor as atividades, desde que abarquem temáticas de interesse dos adolescentes e jovens. Na última edição, a oficineira Kênia Abrão, que é chefe do Núcleo Pedagógico da Unidade de Internação de Planaltina, ensinou os socioeducandos sobre a importância da paternidade.

“Muitos desses jovens já são pais e quis, portanto, abordar o significado da presença paterna na vida das crianças, passando por questões de gênero, de masculinidade e machismo – tudo de forma lúdica, com vídeos curtos e buscando envolvê-los no debate”, detalha a voluntária.

A servidora afirma que a iniciativa faz a diferença na vida dos jovens. “Especialmente neste período do ano, eles costumam ficar um pouco ociosos e daí surgiu a ideia de oferecer a oportunidade para que eles possam participar de atividades capazes de desenvolver as habilidades socioemocionais deles, ainda mais nessa fase crucial do desenvolvimento humano”, completa.