Inscrições abertas para cursos gratuitos de acessibilidade cultural, Braille e audiodescrição

Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), estão abertas as inscrições para três cursos gratuitos da Jornada da Acessibilidade. As capacitações de acessibilidade cultural e audiodescrição são virtuais, e a de Braille, presencial, com data prevista de início em 10 de maio.

A oferta dos cursos dialoga com a realidade do Distrito Federal, onde mais de 43% das pessoas com deficiência (PcDs) têm algum grau de deficiência visual, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF). Nesse cenário, o projeto Jornada da Acessibilidade busca qualificar agentes culturais, professores da educação básica e a sociedade em geral para enfrentar esses desafios sem deixar de garantir o direito à aprendizagem e ao acesso à cultura para as pessoas com deficiência.

“No curso de acessibilidade cultural, a gente tenta trazer a importância de as pessoas atenderem essa demanda para que todos tenham acesso aos bens culturais”, afirma a diretora da Jornada da Acessibilidade, Cássia Lemes. “Já no de audiodescrição, a ideia é mostrar como essa prática pode alcançar novos públicos para além das pessoas com deficiência. E a capacitação de Braille é para reforçar a necessidade dessa escrita que por vezes se torna esquecida e não usual.”

As inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês. Todas as formações têm vagas limitadas a 40 alunos, que ao final recebem certificado. A capacitação em Braille será feita presencialmente aos sábados, entre 10 de maio e 7 de junho, no AKZO Coworking, na Asa Norte. As demais serão ministradas virtualmente entre os meses de maio e junho.

Faça sua inscrição por este link.

*Com informações da Agência Brasília