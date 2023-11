Inscrições abertas para corrida no Zoológico, no domingo (3)

A entrada do Zoológico estará liberada durante o evento. Após o encerramento, o espaço voltará a cobrar a tarifa no valor de R$ 10

No próximo domingo (3), o Zoológico de Brasília abrirá as portas para receber a 3ª edição da Corrida Prevencionista e Caminhada da Prevenção. A ação tem como objetivo estimular a educação e a cultura prevencionista em profissionais de diversas áreas, conscientizando quanto à transferência de habilidades e conhecimentos na prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

Os participantes poderão optar entre dois percursos: 5 km e 10 km. A expectativa é receber cerca de 1.200 corredores.

Durante o evento, serão apresentadas propostas e iniciativas que serão implantadas com a assinatura do Protocolo de Intenções envolvendo a Secretaria de Turismo (Setur), o Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal (Sindetur), a Associação dos Servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (Asspolo), e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). A assinatura oficial ocorrerá no dia 6 de dezembro.

A entrada do Zoológico estará liberada durante o evento. Após o encerramento, o espaço voltará a cobrar a tarifa no valor de R$ 10.

Serviço

Corrida Prevencionista

→ Data: domingo (3/12)

→ Horário da largada: 7h

→ Local: Zoológico de Brasília

→ Inscrições neste link.

*Com informações da Agência Brasília