Nesta segunda-feira (18), ocorreu a ação Empodere-se, Mulher, na Administração Regional do Paranoá, como parte da programação do calendário Março Mais Mulher, e foi realizado pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF). O evento contou com a participação de cerca 250 pessoas, levando informação e acolhimento para o público feminino.

O encontro proporcionou café da manhã, palestras enriquecedoras, espaço cultural, beleza e distribuição de kits para as participantes. O objetivo central foi promover a troca de ideias entre os temas abordados nas palestras, incentivando a interação entre as mulheres.

Para a subsecretária de Proteção à Mulher, Luana Maia, essa ação traz esperança e empoderamento para as mulheres da comunidade, além de fornecer um acolhimento importante. “Nossa maior vontade é apresentar para essas mulheres os diversos novos caminhos que elas podem seguir. Entender o contexto em que vivem e mostrar que há, sim, esperança, oportunidades novas e a quem recorrer quando precisarem”, afirmou.

Ponto de proteção

A região norte será a primeira a receber um Comitê de Proteção à Mulher. O local, que será inaugurado na próxima sexta-feira (22), na Administração Regional do Itapoã, vai criar uma ponte entre as mulheres em situação de vulnerabilidade e os programas e projetos realizados pela Secretaria da Mulher e incentivar as denúncias.

Maria Francisca, moradora do Paranoá, expressou felicidade com a inauguração da primeira unidade no Itapoã. “Vai ser muito importante para nós ficarmos informadas de todos os nossos direitos sobre o feminicídio, para acabar com a violência e o machismo. Somos mulheres vencedoras, capazes de tudo e empoderadas, e eu só tenho a agradecer”, concluiu Maria.

*Com informações da Agência Brasília