Influenza: 193 mil pessoas foram vacinadas em dois meses

Desde 19 de março, quando a campanha de vacinação contra a gripe começou, a Secretaria de Saúde aplicou mais de 193 mil doses. Ontem (02), o público-alvo foi ampliado para pessoas a partir dos seis meses.

Para se vacinar, a orientação é levar documento de identidade e, se tiver, a caderneta de imunização. Ao chegar no local, uma equipe de saúde irá avaliar todos os esquemas e, caso necessário, oferecer as doses faltantes.

“Diante da mudança de clima, em que atravessamos a sazonalidade, é um momento propício para surgir doenças respiratórias. Devido a isso, é de suma importância que todas as pessoas acima de 6 meses procurem a sala de vacina mais próxima para receber a dose contra a gripe”, reforça a gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira. “Dessa forma, conseguimos reduzir bastante o número de complicações e internações por essas doenças”, acrescenta.

Mesmo quem já se vacinou contra a gripe nos anos anteriores deve comparecer, pois a cada ano o imunizante é atualizado e passa a proteger contra novas variantes do vírus. Porém, quem já estiver gripado ou com suspeita de dengue deve aguardar o fim dos sintomas para receber a dose.

Ampliação

Desde quinta-feira (2), todos os bebês a partir dos seis meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem se vacinar contra a gripe no Distrito Federal. São mais de cem salas preparadas para receber a população, até o fim dos estoques. A lista completa dos locais, com endereços e horários de atendimento, está disponível no site da SES-DF.

A constante mudança dos vírus influenza, segundo Pereira, requer um monitoramento global e uma frequente reformulação da vacina contra a gripe. “O imunobiológico oferecido no Sistema Único de Saúde [SUS] protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul e que causaram casos graves da doença”, explica a gerente.