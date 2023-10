Influenciadora de Brasília vence seletiva da Serasa e embarca em projeto nacional de educação financeira

Lai Santiago foi a selecionada no Emprego dos Sonhos para ganhar R$ 100 mil e levar a mensagem da saúde financeira

Enfermeira, pesquisadora e produtora de conteúdo, formada em Economia Comportamental pela ESPM, a baiana Lai Santiago, 31 anos, moradora de Brasília, foi a vencedora do processo seletivo Emprego dos Sonhos, lançado pela Serasa para levar a mensagem da educação financeira pelo Brasil. Apaixonada pelo tema de finanças pessoais e autora do perfil Link, Lai ultrapassou uma rigorosa seleção que recebeu a inscrição de influenciadores digitais de todos os Estados, incluindo criadores com mais de 1 milhão de seguidores.

Além de ganhar R$ 100 mil, ela tornou-se ontem (17/10) integrante do projeto Serasa na Estrada (Link) levando mensagens de educação financeira a todo o Brasil.

A seleção do Emprego dos Sonhos foi dividida em quatro etapas. Uma triagem inicial avaliou se o perfil dos inscritos se adequava ao propósito do projeto. Depois houve análise de domínio nas redes sociais e potencial de produção de conteúdo digital. A terceira fase foi a acirrada etapa de voto popular, que levou cinco finalistas para o funil de entrevistas. “A escolha final foi muito difícil de tomar tal a qualidade e diversidade dos finalistas, mas a Lai acabou se destacando numa maior quantidade de critérios”, explica Clara Aguiar, coordenadora do projeto.

Com histórico de endividamento na família, Lai se emocionou e chorou ao receber a boa notícia. “Fiquei sem acreditar, porque o meu sonho é tirar as pessoas do endividamento. Eu já passei por isso e sei o sofrimento que gera”, disse a influenciadora. Por nove anos, Lai Santiago foi pesquisadora de arte, educação e saúde pelo CNPq e atuou voluntariamente em ações de combate à violência contra mulheres.

Socorro a endividados

Determinada a tirar a família das dívidas após um rombo financeiro que adoeceu o pai, a jovem baiana deixou Riachão do Jacuípe rumo a Brasília, em 2011. Sempre com o espírito de ajudar e cuidar, foi recepcionista, garçonete e babá de pets. Graduou-se em Enfermagem na Universidade de Brasília, formou-se em Economia Comportamental na ESPM e se especializou em consultoria de investimentos.

Os cursos na área de Economia deram os fundamentos técnicos que estimularam Lai a socorrer endividados e suas famílias. Ela estima que já tirou mais de mil pessoas do vermelho. Com esse mesmo propósito, ela embarca nesta terça-feira, dia 17, no caminhão rosa que materializa o projeto Serasa na Estrada. A unidade móvel percorre o país para levar serviços de finanças pessoais à população menos digitalizada e transmitir a mensagem da educação financeira. O embarque da economista comportamental no projeto acabou sendo, casualmente, em Brasília, sua terra adotiva.

Serasa na Estrada

Na tentativa de melhorar a saúde financeira dos brasileiros, o projeto Serasa na Estrada percorre 22 cidades de todas as regiões do Brasil com serviço itinerante e atendimento presencial gratuito para orientações sobre finanças, negociação de dívidas, solicitação de crédito, consulta de pontuação de crédito, entre outras soluções oferecidas pela Serasa.

O caminhão ficará em Brasília até 21 de outubro, no estacionamento do Shopping Conjunto Nacional.