Incêndio queima vegetação às margens da BR-070

Para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros encaminhou 9 militares, além de duas viaturas

Um incêndio florestal queimou parte da vegetação às margens da BR-070 altura do Km 03, sentido Águas Lindas-GO. Acionado o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) destacou duas viaturas e a atuou no combate às chamas com nove militares, que durou cerca de uma hora e cinquenta minutos (entre o início do combate até a fase de extinção e rescaldo). A área consumida foi de, aproximadamente, 1,8 hectares

Não houve vítimas nem animais atingidos nesse incêndio florestal.