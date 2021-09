Incêndio no Parque Nacional foi causado por queima de entulho; bombeiros ainda estão no local

A área total queimada será divulgada na manhã de segunda (5). Bombeiros trabalham para proteger área residencial

O incêndio ocorrido no Parque Nacional de Brasília neste fim de semana foi causado por queima de entulhos em região próximo ao setor Santa Luzia, na Cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) divulgou a informação neste domingo (5). O laudo completo ficará pronto em 30 dias, afirma a corporação.

O CBMDF afirma ainda que alguns militares estão no local realizando um fogo controlado para proteger a área de um assentamento residencial e evitar acidentes. A perda causada pelo incêndio será calculada na manhã desta segunda (6).

O combate no sábado (4) durou nove horas. O incêndio só foi extinto às 21h, e uma equipe ficou de prontidão no local até a meia-noite. Durante a manhã de domingo, no entanto, houve reinício das chamas em alguns pontos. Por isso, o CBMDF enviou mais militares e até uma aeronave para combater o fogo.

O Corpo de Bombeiros esclarece que ocorrências de incêndio florestal, sobretudo em época de estiagem, são mais extensas e demandam mais tempo, material e militares. Por isso, é preciso que todo o ciclo da ocorrência se feche para informar os dados com precisão.

Dia mais quente do ano

As altas temperaturas e as baixas umidades alertam para a necessidade de se redobrar os cuidados a fim de evitar incêndios. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje foi o dia mais quente do ano. Os termômetros registraram 34,5ºC em Planaltina. Até o momento, a data mais quente havia sido o dia 26 de agosto, com 33,2ºC.