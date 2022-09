Incêndio no Parque Nacional está controlado, diz CBMDF

Uma das características desse tipo de incêndio é a produção de muita fumaça. Além dos militares, uma aeronave também está sobrevoando o local

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a situação do incêndio no Parque Nacional é a mesma de ontem à tarde: o fogo está controlado, já na fase de rescaldo. 50 militares do CBMDF e 50 brigadistas do ICMBio estão atuando no local, que tem focos isolados.

O trabalho de vigilância estpa sendo feito, para que novos focos de incêndio sejam evitados.

Apesar de estar controlado, o incêndio não foi extinto ainda, pois há focos em áreas de galerias – fogo abaixo das folhagens, o que torna mais difícil o combate. Bombas d’água também estão sendo utilizadas no local.

