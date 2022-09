Incêndio no Guará deixa a Saída Sul coberta por fumaça

Mesmo com o fogo tendo sido apagado, quem mora ou passa pela região da Saída Sul ainda consegue ver as consequências

Depois de 129 dias sem chuva, incêndios têm sido cada vez mais comuns no Distrito Federal. Na tarde de ontem (12), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado para conter o fogo no Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará 2.

Nesse momento, uma alta cortina de fumaça preta era vista na região. Foram necessários 30 brigadistas e 10 bombeiros para apagar o fogo, o que aconteceu depois de quase 5 horas, por volta das 17h.

Entretanto, mesmo com o fogo tendo sido apagado, quem mora ou passa pela região da Saída Sul ainda consegue ver as consequências. Isso acontece porque a área queimada chegou a 8 hectáres, e a fumaça ainda está muito presente na região do Guará, final da Asa Sul e na Candangolândia, atrapalhando a visibilidade dos motoristas e também a respiração da população.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a perícia já está trabalhando no local.