Incêndio na ocupação Ana Primavesi

Integrantes do MST acusam fazendeiros de atear fogo nas imediações da ocupação em Planaltina-DF

Por Tereza Neuberger

Na tarde desta quinta-feira (5) um incêndio teve início nas imediações da ocupação Ana Primavesi, na região rural Rio Preto em Planaltina-DF. Integrantes do Movimento Sem Terra (MST) acusam os próprios donos das terras de atearem fogo no local como uma espécie de ameaça.

Em um vídeo que circula nas redes sociais uma integrante do movimento registra o incêndio e afirma ter sido provocado pelos fazendeiros. Além disso, a mulher ainda afirma no vídeo que o incêndio teria deixado duas pessoas feridas. “Tentaram assassinar as pessoas, botando fogo nas pessoas. Estamos com uma companheira com parte das pernas queimadas, e uma outra que a gente não conseguiu ainda reanimar ela”, ressalta a ocupante.

O verdadeiro responsável pelo incêndio ainda não foi identificado até a publicação desta matéria. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), não houve acionamento para feridos, apenas para conter o incêndio na localidade.

Desde o último sábado (30/04), cerca de 60 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras ocupam a propriedade localizada na região rural de Planaltina-DF. Nos últimos dias várias reuniões entre os integrantes do movimento e outros envolvidos no sentido de solucionar o conflito agrário, porém ainda não houve um entendimento.

Na última quarta-feira (04), foi divulgada a decisão do poder Judiciário acerca do pedido de reintegração de posse feito pelos proprietários das terras ocupadas. A decisão foi negada pois de acordo com os autos do processo os fazendeiros que seriam os donos das propriedades rurais ocupadas não cumpriram os procedimentos legais de regularização, e estariam ilegalmente na localidade.

Os integrantes denunciam que mesmo com a decisão negada a pista que dá acesso a ocupação continua bloqueada o que dificulta que os ocupantes recebam água e alimentação. Há dois dias integrantes registraram um incêndio no final da tarde, logo após reunião da mesa de negociação. Os ocupantes atribuíram a uma suposta tentativa de expulsão por parte dos fazendeiros.

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Departamento de Operações (DOp), Comando de Policiamento Especializado (CPEsp), Batalhão Rural e outras unidades em apoio, vem buscando mediar os conflitos, com ação de manutenção da ordem pública,na região há cerca de seis dias.

De acordo com a PMDF além do Batalhão Rural, também já estiveram presentes no local o BPChoque, BAvOp, CPEsp, DOp, outras unidades e o próprio Secretário de Segurança Pública do DF, garantindo a segurança de todos os envolvidos. A PMDF segue intermediando o conflito junto com representações do setor Agro (FAPE-DF, SENAR-DF e Sindicatos Rurais), parlamentares, TERRACAP e Secretaria de Agricultura do DF (SEAGRI-DF).