Incêndio em sobrado assusta moradores do Lago Norte

O local precisou ser evacuado para que bombeiros combateram o fogo

No início da noite da última quarta-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para combater um incêndio em uma residência na Chácara 236 do Trecho 07 do Lago Norte.

Chegando a equipe de socorro encontrou um considerável volume de fumaça e fogo proveniente do sobrado. Por conta do tipo do terreno as primeiras viaturas de incêndio urbano ficaram impossibilitadas de subir para iniciar o combate.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

O dono do imóvel e alguns vizinhos, foram orientados a saírem da casa até a chegada das demais viaturas, ao todo dez pessoas foram retiradas do local. Foram necessárias viaturas de combate a incêndio em vegetação devido à dificuldade topográfica.

O Corpo de Bombeiros conseguiu acessar o sobrado, utilizando as viaturas de incêndio em vegetação e o incêndio foi controlado

Todos os ambientes do imóvel foram atingidos pelas chamas, também foram retirados do interior da residência, dois botijões de gás GLP. Depois do incêndio ser controlado a equipe realizou o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos.

Não houve vítimas nem animais feridos decorrentes do incêndio, o local ficou aos cuidados do proprietário.

A Perícia do CBMDF foi acionada.