Incêndio em residência assusta moradores em Ceilândia

Um incêndio na noite de ontem (27) deixou moradores da QNO 06, Conjunto “H”, em Ceilândia Norte, em alerta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h17 e enviou três viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com uma densa fumaça emanando da residência. Agindo rapidamente, as equipes conseguiram conter as chamas que estavam concentradas em um quarto, contendo móveis e objetos. Felizmente, os demais cômodos da casa foram preservados.

Para dissipar a fumaça, foi utilizado um ventilador especializado para incêndios, garantindo a segurança da área. Além disso, os bombeiros realizaram a operação de rescaldo, inspecionando minuciosamente o local em busca de possíveis pontos de reinício do fogo, e também fizeram uma busca para garantir que não houvesse vítimas no interior da residência.