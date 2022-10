Incêndio em Edificação em Sobradinho

Principio de incêndio atinge residência na Quadra 13 em Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência na manhã desse sabado (1), empenhando três viaturas e onze militares.



A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou um grande volume de fumaça que saía da edificação.



Uma ação rápida das equipes entre o deslocamento e o inicio de combate impediu que o incêndio se alastrasse para os cômodos adjacentes uma vez que a divisão dos cômodos era feita por MDF, material feito de madeira muito inflamável.



O incêndio ficou restrito apenas na área da cozinha e no local foi detido um senhor o suposto autor que provocou o incêndio sendo conduzido pela Polícia Militar. Serviço de perícia do CBMDF acionado para o local. Não houve vítimas.