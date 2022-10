TRE-DF inicia Teste de Integridade das urnas eletrônicas

O procedimento tem como objetivo ampliar a transparência do trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral e demonstrar, de maneira simples e didática, a confiabilidade da urna eletrônica

Na manhã deste sábado (1), o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realiza a indicação ou sorteio de seções eleitorais para o teste de integridade das Eleições 2022. O evento acontece no Plenário da Câmara Legislativa.

O teste acontecerá no domingo na Câmara Legislativa do Distrito Federal e na Escola Canadense de Brasília. Realizado desde 2002, nunca houve divergência entre os resultados da urna eletrônica e da contagem dos votos em papel.

Sobre o Teste de Integridade

O procedimento consiste em uma votação pública, aberta e auditada, em uma urna eletrônica que estava pronta para uso na eleição, utilizando-se os mesmos votos em cédula de papel que também são depositados em uma urna de lona. Ao final, compara-se o resultado da urna eletrônica com os da urna que recebeu votos em papel.

Como funciona

Na véspera da eleição, em cerimônia pública, escolhem-se ou sorteiam-se seções eleitorais em todos os estados e no Distrito Federal. As urnas eletrônicas que estavam prontas para serem utilizadas são transportadas para a sede do TRE-DF ou local designado previamente, com amplo conhecimento público, e novas urnas são preparadas para uso nas eleições.



No dia da eleição, em ambiente filmado e aberto ao público, a urna que estava pronta para ser utilizada na eleição será ligada e funcionará como se estivesse na seção eleitoral.



A urna eletrônica receberá os mesmos votos que estão consignados em cédulas de papel e, ao final do dia da eleição, o resultado eletrônico e o dos votos em papel são comparados. Todos os procedimentos são filmados em vídeo, publicados ao vivo pela internet e auditados por empresa independente.

Às 9h, a Audiência Publica será aberta pelo Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, Juiz Romes Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, com a presença do Presidente do TRE-DF, Desembargador Roberval Belinati. Na cerimônia, ocorre a seleção de seções a serem auditadas, com transmissão ao vivo no canal do TRE-DF no YouTube.



Os Juízes Auxiliares da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica Felipe Goulart e Romes Oliveira solicitarão às entidades fiscalizadoras a indicação de seções a serem submetidas à auditoria. Cada entidade poderá indicar uma.



Caso não sejam indicadas 14 seções, será realizado um sorteio entre as existentes no Distrito Federal, até que se alcance o número de 14. Outras seis seções serão indicadas ou sorteadas dentre as da escola canadense, para um teste-piloto com coleta de biometria.



Serão indicadas ou sorteadas, ainda, três seções para o Teste de Autenticidade.



Concomitantemente à seleção das seções, ocorrerá a carga e lacração eletrônicas que substituirão as urnas recolhidas para o teste. O procedimento é feito na bancada inferior do plenário da CLDF.



À medida que as urnas são preparadas, os carros com os dispositivos poderão seguir suas rotas. A TV Câmara Distrital acompanha e transmite a substituição e troca das urnas nas seções.



Finalizado o sorteio e a remessa das urnas, serão inseridas cédulas de papel nas vinte urnas de lona e a lacração delas.

Os auditores externos realizam a verificação da urna (checagem da tabela de correspondência e dos lacres).



Encerrada a audiência, será lavrada ata assinada pelos presentes e o ambiente será lacrado. O ambiente será fechado e ninguém poderá nele ingressar até a abertura pelo juiz, às 6h30 do domingo.