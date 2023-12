Incêndio em distribuidora de bebidas na Ponte Alta

Felizmente, no momento do incidente, não havia clientes nem funcionários no interior da distribuidora, e não foram registradas pessoas feridas nem animais envolvidos

Nesta véspera de Natal (24/12), a Quadra 4 da Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 07h14, três viaturas operacionais foram deslocadas para atender a um chamado de incêndio em uma distribuidora de bebidas. Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se com um considerável volume de fumaça atingindo parcialmente o estabelecimento comercial. O trabalho da equipe de socorro impediu que as chamas se alastrassem, limitando os danos ao cômodo principal da distribuidora. A operação de combate ao incêndio durou cerca de meia hora, resultando no controle total das chamas e na efetivação da operação de rescaldo, que consiste na verificação de possíveis pontos quentes que poderiam causar uma reignição das chamas.