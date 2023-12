Incêndio em condomínio mobiliza CBMDF no Guará

Felizmente, não havia ninguém no apartamento no momento do incidente

Na noite de Natal, uma ocorrência de princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no Condomínio Living, localizado no SMAS Trecho 1, próximo ao Park Shopping, no Guará-DF.

O CBMDF recebeu o chamado de emergência às 19h41 e imediatamente despachou três viaturas para o local. A situação se desenrolou no bloco G do condomínio, onde os bombeiros encontraram um apartamento no segundo andar envolto em densa fumaça.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou que o princípio de incêndio havia sido controlado por funcionários do condomínio, que utilizaram extintores disponíveis na edificação. As equipes de combate a incêndio realizaram o rescaldo e a ventilação tática para a retirada da fumaça, utilizando ventiladores especializados.