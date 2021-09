Incêndio em Brazlândia deixa residência totalmente destruída

Não foi possível determinar quantos cômodos haviam e nem os objetos queimados. No momento do incêndio não havia pessoas na casa

Uma Residência pegou fogo e sofreu queima total no Condomínio Vitória, próximo a Escola da Ponte, depois do CAJE, em Brazlândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência na tarde desta quarta-feira (8), empregando quatro viaturas e 18 militares.

O incêndio se alastrou rapidamente, por ser uma casa de madeira, colocando em risco as demais casas vizinhas.

Não foi possível determinar quantos cômodos haviam e nem os objetos queimados. No momento do incêndio não havia pessoas na casa. A perícia do CBMDF foi acionada.