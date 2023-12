Incêndio em barracos em Samambaia é controlado pelo CBMDF

Foi realizado um ataque rápido e preciso que debelou o incêndio, evitando que se alastrasse para outras residências.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta segunda-feira (11/12) na Samambaia Norte, uma ocorrência de incêndio em barracos da região.

No local havia dois barracos de madeira em chamas. No momento do incêndio um dos barracos estava vazio e o outro estava com três moradores que saíram ilesos antes que o incêndio generalizasse.

Foi realizado um ataque rápido e preciso que debelou o incêndio, evitando que se alastrasse para outras residências.

Os riscos foram gerenciados e o rescaldo do incêndio foi realizado utilizando espuma.

Não houve vítimas.

A perícia de incêndio do CBMDF foi solicitada.

A Neoenergia foi acionada para verificar a rede elétrica pública atingida pelas chamas.