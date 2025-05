PMDF prende suspeito, apreende menores e recupera bens roubados no Gama e em Santa Maria

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, nesta quarta-feira (28), duas ações que resultaram na prisão de um homem, apreensão de dois adolescentes e na recuperação de bens roubados nas cidades do Gama e de Santa Maria.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 19h25, quando equipes do GTOP 46 e da RP 29, durante patrulhamento no Gama, localizaram um veículo roubado. No local, dois menores foram apreendidos. Com eles, os policiais encontraram também uma porção de haxixe. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.

Mais tarde, às 23h10, uma equipe da PMDF recebeu informações sobre um roubo ocorrido em Santa Maria. Após contato com as vítimas, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito. Com ele foram encontrados dois celulares, cartões bancários, um relógio e um simulacro de arma de fogo.

Os objetos recuperados estão avaliados em aproximadamente R$ 8 mil. O homem detido e as vítimas foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.