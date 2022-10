Incêndio destrói casa em Brazlândia

O chamado alertou para um princípio de incêndio, no entanto, as equipes se depararam com chamas e bastante fumaça no interior da moradia

Uma casa localizada em Brazlândia foi completamente consumida por um incêndio sem causa definida nesta sexta-feira (21). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local por volta das 23h. O chamado alertou para um princípio de incêndio, no entanto, as equipes se depararam com chamas e bastante fumaça no interior da moradia. A casa é composta por 4 cômodos, que foram totalmente consumidos pelo fogo. O combate teve a duração de aproximadamente 30 minutos, até as chamas serem controladas e o incêndio debelado. No momento da tragédia, não havia pessoas nem animais no interior da residência, o morador estava presente na propriedade, porém sem identificação. A perícia do CBMDF foi acionada.